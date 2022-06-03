Знак «Нах, знову нах і в росію нах» продали на аукціоні за 630 тис гривень

Дорожній знак «Нах, знову нах і до росії нах», який показує, куди треба йти росіянам, продали на благодійному аукціоні за 631 тисячу гривень, повідомляє Укравтодор.
Усі зібрані кошти будуть надіслані на спеціальний рахунок Нацбанку, який перерахує гроші ЗСУ.
Усі зібрані кошти будуть надіслані на спеціальний рахунок Нацбанку, який перерахує гроші ЗСУ.
Стартова ціна за лот склала 50 тисяч гривень, в аукціоні взяло участь 29 осіб.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії «Укравтодор» запропонував демонтувати більшість дорожніх знаків та встановити спеціальний покажчик для окупантів, щоб дезорієнтувати їх на місцевості.
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