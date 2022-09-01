Взимку переселенців розселятимуть у навчальних закладах, які працюватимуть в онлайн-форматі

19:52 26 серпня Київ, Україна





Про це повідомила глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина У навчальних закладах, які працюватимуть в режимі онлайн, будуть розміщені внутрішньо переміщені українці. Також планується збільшити кількість закладів, які переобладнані під місця компактного проживання внутрішніх переселенців.Про це повідомила глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

“Кожна сім'я, яка евакуюється з небезпечних регіонів та ТОТ, буде забезпечена належними умовами для проживання та перезимує у теплі. Це першочергове завдання влади", – наголосила вона.

Зараз в Україні значна кількість навчальних закладів готується до навчального року, але водночас збирається працювати в режимі онлайн. За словами Верещук, їхні приміщення – утеплені та обладнані – можуть стати добрим притулком для ВПО.



Також Міністерство реінтеграції вирішило збільшити кількість закладів, які будуть переоснащені під місця компактного проживання внутрішніх переселенців.



Як зазначає міністр, міжнародні та національні організації також вирішили долучити до ресурсної підтримки розгортання додаткової кількості місць для розміщення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у навчальних закладах.