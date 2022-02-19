Зимова олімпіада у Пекіні. Медальний залік на вечір 17 лютого

19:19 17 лютий Київ, Україна

Олімпіада в Пекіні наближається до завершення. Збірна України виборола одну медаль і займає в медальному заліку 23 загальнокомандне місце. Збільшити напрацювання наша команда спробує 18 лютого. У п'ятницю відбудуться два біатлонні перегони. Чоловіки та жінки проведуть мас-старт. Два старти вирішили провести в один день, бо у суботу, 19 лютого, на Іграх-2022 очікується негода.



Після 12 днів, у яких розігрувалися медалі, у медальному заліку впевнено лідирує Норвегія. Вона вже на чотири золоті нагороди випереджає Німеччину.



У топ-10 порівняно з попереднім днем змагання відбулася одна істотна зміна: Швеція завдяки «золоту» піднялася на три позиції і тепер йде четвертою.



Загалом у медальному заліку 28 країн.