Зимові морози призвели до різкого зростання рівня споживання електроенергії

Станом на 11:00 8 грудня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і її дефіциту в енергосистемі порівняно з теплішим тижнем. Про це повідомляє НЕК Укренерго.
Енергетики просять громадян розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та знизити необхідність обмеження споживання.
НЕК Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб'єкти для забезпечення харчування споживачів та підвищення його надійності.
Нагадаємо, вночі 2 січня окупанти запустили кілька хвиль безпілотників Україною. Внаслідок атак постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області.
У ДТЕК розповіли, що безпілотники, що запускаються Росією по території України, завдають дуже великої шкоди українській енергосистемі, оскільки ті досить точно вражають енергооб'єкти.
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