Зимові канікули 2021–2022: Скільки відпочиватимуть школярі

17:44 02 грудень Київ, Україна

Вже за місяць в Україні розпочнуться новорічні та різдвяні свята. Це означає, що школярі незабаром вирушать на двотижневі канікули. Втім, у 2021-2022 роках графік було дещо змінено через пандемію коронавірусу.

Зимові канікули 2021-2022

Так, за рекомендацією Міністерства освіти і науки України, зимові канікули мають стартувати з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року. Однак не всі школи зобов'язані дотримуватися цих дат, оскільки щорічно перед початком навчального року МОН дає школам лише рекомендації щодо дати проведення канікул.



Відтак відпочинок можуть продовжити на тиждень. Кожна школа ухвалює рішення залежно від епідеміологічної ситуації. Така ситуація була цього року із осінніми канікулами.



При цьому за законом загальна тривалість одних канікул (крім літніх людей) не може становити понад 30 днів.



Весняні та літні канікули

Відповідно до рекомендацій МОН дати весняних та літніх канікул також відомі:



Весняні канікули – з 28 березня до 3 квітня 2022 року.

Літні канікули – з 1 червня до 31 серпня 2022 року.

Втім, імовірно, і їх буде перенесено.



Нагадаємо, що з 22 листопада більшість шкіл в Україні відновили очне навчання. Таку рекомендацію школам надало МОН 17 листопада.



За словами міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, вчителям та учням необхідно повернутися у звичайний режим навчання, оскільки соціалізація, живе спілкування та вища якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише у очному форматі.