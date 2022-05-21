Життя після карантину: ТОП-3 професії майбутнього

08:58 18 грудня Київ, Україна

Для всього світу 2020 рік став несподіванкою, людству довелося швидко адаптуватися до нових реалій, але рано чи пізно карантин закінчиться, тому про подальші дії варто подумати вже зараз.

Багатьом компаніям довелося підлаштовуватися під правила, продиктовані пандемією, а це значить, що з'явилися нові професії, які точно будуть актуальні в найближчому майбутньому. Давайте швидше дізнаємося, про які саме вакансії йдеться.

1️⃣Координатор з віддаленої роботи

Завдання такого співробітника полягає в тому, щоб правильно організувати роботу великої кількості віддалених співробітників. Крім цього, координатор допомагає підтримувати продуктивність і мотивацію в колективі.

2️⃣Координатор в сфері телемедицини

Останнім часом телемедицина набирає популярність просто грандіозними темпами. Так відбувається, тому що лікарні всі зайняті, і не всім вистачає місць. В обов'язки координатора буде входити ведення записів і організація зустрічей.

3️⃣Планувальник віртуальних заходів

Оскільки віртуальні зустрічі, наради і навіть посиденьки з друзями стали для людей вже чимось абсолютно нормальним, то така вакансія точно стане в пригоді. В обов'язки такого людини буде входити планування та організація віртуальних заходів.