Життя на Донбасі почала відроджуватися

18:18 07 серпень Київ, Україна

Перемир'я на Сході України дає надію, військові та жителі Донбасу, почали відчувати кінець війни, життя потихеньку відроджується.

"Майже за два тижні перемир'я армія і жителі Донбасу почали відчувати кінець війни, а життя в регіоні почала відроджуватися. Всі хочуть миру на цій землі. Те, що відбувається зараз, дає надію, дає людям надію, що ми коли нарешті це вирішимо. Безперечно, зараз це вирішує не армія. Повинні вирішувати це питання політичним шляхом ", - зазначив Таран.

За словами міністра оборони, саме поїздка уздовж лінії розмежування і дозволила зрозуміти настрій українських бійців, які захищають державу. Як зазначив Таран, поки армія вірить Верховному Головнокомандувачу України.

"Це дійсно чудово сприймається особовим складом. Вони раді бачити Президента - не там десь, який тільки по телебаченню виступає, а того, який з ними, приїжджає до них, вникає в те, що відбувається, проводить бесіди. Дуже чудова психологічна атмосфера кожен раз, коли Президент приїжджає на позицію ", - підкреслив Таран.

Нагадаємо, Президент Зеленський протягом двох днів на Донбасі об'їхав 100 км уздовж контактної лінії і проводив час з військовослужбовцями.