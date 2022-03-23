Життя Києва у режимі воєнного часу. Робота транспорту

10:56 23 березня Київ, Україна

Після завершення посиленої комендантської години Київ продовжує жити у режимі воєнного часу – працює інфраструктура міста, надаються всі комунальні послуги.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.



"У столиці відновили роботу продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини мініярмарки та столичні ринки", - розповів Микола Поворозник.



Для сполучення лівого та правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницький мости.



«Традиційно звертаюся до водіїв із проханням пропускати машини швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою», – наголосив Микола Поворозник.



Наземний комунальний транспорт працює в обмеженому складі на маршрутах, де можна забезпечити перевезення.



«Нагадаю, що «Укрзалізниця» запустила човникові рейси «Дарниця» – «Святошин» як альтернативне сполучення між правим і лівим берегом столиці.



Микола Поворозник розповів, що столичні лікарні відновлюють за відповідних умов проведення планових операцій.



Для госпіталізації необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного консультативно-діагностичного центру. Фахівець після огляду зробить висновок про необхідність перебування у стаціонарі та дасть направлення. Усі видаткові матеріали для низки операцій закуповуються коштом міського бюджету, тож для киян безкоштовні.



Детальна інформація про організацію роботи бізнесу, роботу громадського транспорту, роботу лікарень та багато іншого розміщено на сайті КМДА, платформі «Київ цифровий» та в телеграм-каналі.



«Друзі, закликаю всіх бути максимально обережними. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Допомагайте тим, хто поряд! Разом переможемо! Слава Україні!” – розповів Микола Поворозник.



Київський метрополітен працює у режимі перевезень з 08:00 до 19:00. Потяги курсують там, де можна забезпечити рух.



Рух "червоною лінією" організований від ст. м. "Шулявська" до ст. м. "Університет";



Рух «синьою лінією» організований від ст. м. «Героїв Дніпра» до ст. м. "Теремки". Без зупинки на станціях «Майдан Незалежності» та «Площа Льва Толстого»;



Рух "зеленою лінією" організований від ст. м. «Сирець» до ст. м "Видубичі" – без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".



Орієнтовний інтервал руху поїздів складає 40 хвилин.