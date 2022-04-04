"Живі були поруч із мертвими": на Чернігівщині окупанти тримали у підвалі школи понад 150 цивільних

13:54 04 квітня Київ, Україна

На Чернігівщині, в селі Ягідне, у підвалі місцевої школи російські військові тримали понад 150 осіб одночасно. У цьому приміщенні були й померлі, але загарбники не дозволяли виносити тіла.



Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

“У цьому приміщенні (воно справді невелике, фото не дуже передає) ворог тримав понад 150 людей одночасно. Випускав надвір. Іноді, не часто. Не знаю, якими словами це можна описати. Не знаю, як про це можна згадувати без дикого болю. Тут хворіли та вмирали. Тут живі були поряд із мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Розпач. Туалет на цебро. Задуха", - написав чиновник.

Глава Чернігівської ОВА зазначив, що російські окупанти тримали у шкільному підвалі разом з іншими заручниками й дітей.

"Там були жінки та діти. Я кланяюся їхній мужності та витримці. Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість на повну”, – йдеться у публікації.

Збройні сили України увійшли до Ягідного 3 квітня, цього дня на Чернігівщині також звільнили села Іванівку та Количівку.