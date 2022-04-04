"Живі були поруч із мертвими": на Чернігівщині окупанти тримали у підвалі школи понад 150 цивільних

На Чернігівщині, в селі Ягідне, у підвалі місцевої школи російські військові тримали понад 150 осіб одночасно. У цьому приміщенні були й померлі, але загарбники не дозволяли виносити тіла.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Глава Чернігівської ОВА зазначив, що російські окупанти тримали у шкільному підвалі разом з іншими заручниками й дітей.
Збройні сили України увійшли до Ягідного 3 квітня, цього дня на Чернігівщині також звільнили села Іванівку та Количівку.
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