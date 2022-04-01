Жителям столиці запропонували заздалегідь проплачувати зимове тепло в квартирах

15:24 06 липня Київ, Україна

У КП Київтеплоенерго звернулися до мешканців столиці, по можливості, робити передоплату за майбутній опалювальний сезон 2021-2022. У платіжках за червень з'явиться відповідний рядок з рекомендованим авансовим платежем за опалення.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

«Кияни за бажанням зможуть оплачувати рекомендовані суми за послуги наперед, зменшивши фінансове навантаження на сімейний бюджет взимку і не накопичуючи борги за тепло. У свою чергу, тепловики зможуть акумулювати отримані авансові платежі, щоб закупити природний газ для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022», - йдеться в повідомленні.





«Це створює кризову ситуацію, з огляду на відсутність оборотних коштів. Адже споживачі платять за надані послуги на умовах післяплати, тобто з відстрочкою в 20 днів після отримання послуг», - додали в КМДА.



Нафтогаз Трейдинг пропонує підприємствам теплокомуненерго купувати газ за ціною 7,6 грн/куб. Послуги з транспортування обходяться в 1,6 грн/кубометр. Відзначається, що вартість газу в структурі тарифів Київтеплоенерго досягає 80%. У КМДА нагадали, що 20 травня в Україні припинив діяти механізм покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на поставку природного газу для підприємств теплокомуненерго. В результаті Нафтогаз змінив умови і ціну закупівлі газу, скасувавши механізм післяплати.«Це створює кризову ситуацію, з огляду на відсутність оборотних коштів. Адже споживачі платять за надані послуги на умовах післяплати, тобто з відстрочкою в 20 днів після отримання послуг», - додали в КМДА.Нафтогаз Трейдинг пропонує підприємствам теплокомуненерго купувати газ за ціною 7,6 грн/куб. Послуги з транспортування обходяться в 1,6 грн/кубометр. Відзначається, що вартість газу в структурі тарифів Київтеплоенерго досягає 80%.

«Сума рекомендованого платежу визначається на основі прогнозованого обсягу споживання в певному розрахунковому періоді. Це близько 10 грн/кв. м опалювальної площі. Авансовий платіж буде відображатися в особових рахунках клієнтів як переплата. Тобто фактично кияни платять наперед і гарантовано менше платять взимку», - заявив Костянтин Лопатин, директор СП Енергозбут КП Київтеплоенерго.



У КМДА нагадали, що загальний борг киян за спожите тепло та гарячу воду становить 3,6 млрд грн.