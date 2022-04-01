Жителям столиці запропонували заздалегідь проплачувати зимове тепло в квартирах

У КП Київтеплоенерго звернулися до мешканців столиці, по можливості, робити передоплату за майбутній опалювальний сезон 2021-2022. У платіжках за червень з'явиться відповідний рядок з рекомендованим авансовим платежем за опалення.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
У КМДА нагадали, що 20 травня в Україні припинив діяти механізм покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на поставку природного газу для підприємств теплокомуненерго. В результаті Нафтогаз змінив умови і ціну закупівлі газу, скасувавши механізм післяплати.
«Це створює кризову ситуацію, з огляду на відсутність оборотних коштів. Адже споживачі платять за надані послуги на умовах післяплати, тобто з відстрочкою в 20 днів після отримання послуг», - додали в КМДА.
Нафтогаз Трейдинг пропонує підприємствам теплокомуненерго купувати газ за ціною 7,6 грн/куб. Послуги з транспортування обходяться в 1,6 грн/кубометр. Відзначається, що вартість газу в структурі тарифів Київтеплоенерго досягає 80%.
«Це створює кризову ситуацію, з огляду на відсутність оборотних коштів. Адже споживачі платять за надані послуги на умовах післяплати, тобто з відстрочкою в 20 днів після отримання послуг», - додали в КМДА.
Нафтогаз Трейдинг пропонує підприємствам теплокомуненерго купувати газ за ціною 7,6 грн/куб. Послуги з транспортування обходяться в 1,6 грн/кубометр. Відзначається, що вартість газу в структурі тарифів Київтеплоенерго досягає 80%.
У КМДА нагадали, що загальний борг киян за спожите тепло та гарячу воду становить 3,6 млрд грн.
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