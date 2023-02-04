Жителям Слов'янська пропонують евакуюватися подалі від лінії фронту

10:40 04 лютого Київ, Україна

Жителів міста Слов'янськ на Донеччині попередили про те, що найближчим часом їм, можливо, доведеться евакуюватися подалі від лінії фронту. Про те, що вони мають бути готові виїхати у п'ятницю, 3 лютого, заявив голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях в ефірі телеканалу FREEДІМ.

Він повідомив, що російські окупаційні війська зараз ведуть обстріли Слов'янська, Краматорська, Дружківки з невеликої відстані.

"Це ускладнює можливість відстеження ракет і становить серйозну небезпеку для цивільного населення", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що ситуація в Слов'янську поки що - стабільна.. У місті є світло, газ та вода.

"Однак сьогодні ми бачимо, що лінія фронту повільна, але наближається. Це несе небезпеку для всіх міст, що знаходяться поруч. Чим ближчою буде лінія фронту, тим більше буде обстрілів", - заявив Лях.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську на Донеччині.

Раніше поліція затримала двох мешканців міста Слов'янськ, які розповсюджували місця розташування підрозділів ЗСУ.