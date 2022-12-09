Жителі Вишгорода виявили у під'їзді сумку з великою сумою грошей

10:40 09 грудня Київ, Україна

Жителі багатоповерхівки у Вишгороді Київської області виявили у під'їзді підозрілу сумку та подумали, що там вибухівка. Проте поліція, викликана на місце події, встановила, що в ній лежать кілька тисяч доларів і десятки тисяч гривень. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Небітов.

Поліціянти виявили у сумці паспорт власниці сумки. Після того, як особу похилого віку встановили, їй повернули втрачене.

Глава поліції зазначає, що власниця жила у цьому ж під'їзді.