Жителі Вишгорода виявили у під'їзді сумку з великою сумою грошей

Жителі багатоповерхівки у Вишгороді Київської області виявили у під'їзді підозрілу сумку та подумали, що там вибухівка. Проте поліція, викликана на місце події, встановила, що в ній лежать кілька тисяч доларів і десятки тисяч гривень. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Небітов.
Поліціянти виявили у сумці паспорт власниці сумки. Після того, як особу похилого віку встановили, їй повернули втрачене.
Глава поліції зазначає, що власниця жила у цьому ж під'їзді.
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