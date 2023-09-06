Жителі окупованої Херсонщини ухиляються від фіктивних "виборів"

17:00 04 вересня Київ, Україна

На окупованій території Херсонщини мешканці активно намагаються уникнути участі у так званих "виборах", організованих російськими окупантами.



Про це інформує перший заступник голови облради Юрій Соболевський у Telegram та журналіст Сергій Нікітенко з Херсона на своїй сторінці у Facebook.



За словами Соболевського, місцеві жителі попереджають один одного про наближення груп мобільного голосування та активно ховаються у будинках, щоб не брати участь в організованих окупантами "виборах".



Сергій Нікітенко опублікував фотографії та поділився коментарем, описуючи ситуацію, де жителі Скадовська ховаються від озброєних груп, які під приманкою обов'язкової участі у "псевдовиборах" намагаються змусити голосувати.



Така ситуація, за його словами, характерна для всієї тимчасово окупованої частини Херсонщини. Також він вказав на відсутність списку виборців та практику вписування людей у пустографки без їхньої згоди.