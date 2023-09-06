Мешканці Одеси вимагають перерозподілу коштів на допомогу ЗСУ

Знову біля Одеської мерії зібралися жителі міста, висловлюючи вимогу до влади щодо перерозподілу коштів із бюджету на допомогу Збройним силам України (ЗСУ). Пікет триває вже восьмий день, і вперше за цей час до мітингувальників вийшов мер Одеси Геннадій Труханов.
Один із учасників акції повідомив про вихід мера у Фейсбуці. Люди звернулися до Геннадія Труханова з проханням об'єднати зусилля волонтерів та влади для забезпечення військових усім необхідним.
Мер Одеси наголосив на важливості діалогу та взаєморозуміння між громадянами та владою. Він також почав розповідати про специфіку державних закупівель та необхідність забезпечення військових засобами захисту.
Труханов навів приклад закупівлі броньованої сертифікованої сталі із Польщі для виготовлення бронеплит для військових. Він зазначив, що при виборі таких матеріалів важливо забезпечити бійців найкращими засобами захисту, навіть якщо це означає вищі витрати. Мер наголосив, що міська влада займалася детальним аналізом та розглядом по всіх пунктах, щоб забезпечити армію необхідними засобами та обладнанням.
Міський голова Одеси наголосив, що наразі у місті активно ведуться роботи з облаштування сховищ у навчальних закладах. Він зазначив, що цей процес займає багато часу, оскільки потребує узгодження різних бюрократичних питань перед початком будівельних робіт.
Мер Труханов також зазначив, що роботи з благоустрою активно проводяться не лише в Одесі, а й в інших містах України. Він навів приклади інших міст, де проводяться ремонтні роботи, та наголосив, що такі заходи, як встановлення відбійників, ремонт перехресть та нанесення розмітки, є важливими для міської інфраструктури. Мер також підкреслив, що озеленення міста та догляд за квітами також відіграють важливу роль у релаксації та реабілітації.
У відповідь на питання громадян про те, чи буде в найближчому майбутньому проведення тендерів на об'єкти, які можуть викликати незгоду в суспільстві, мер Одеси не дав конкретних відповідей, але наголосив, що рішення щодо проведення робіт та витрат мають прийматися обґрунтовано та з урахуванням інтересів городян.
Мер Одеси Геннадій Труханов висловив свою позицію щодо фінансування ТЮГу та військових потреб у місті. Він заявив, що питання фінансування ТЮГу - це не його компетенція, оскільки ця будівля знаходиться в обласній власності. Мер наголосив, що ТЮГ не заважає городянам і є важливим місцем для дітей.
Труханов також зазначив, що на запити, отримані містом від військових, у бюджеті вже закладено кошти. Він уточнив, що найближчим часом буде проведено спілкування з командувачами, щоб з'ясувати, які саме потреби існують і як місто може допомогти.
Один із учасників акції повідомив про вихід мера у Фейсбуці. Люди звернулися до Геннадія Труханова з проханням об'єднати зусилля волонтерів та влади для забезпечення військових усім необхідним.
Мер Одеси наголосив на важливості діалогу та взаєморозуміння між громадянами та владою. Він також почав розповідати про специфіку державних закупівель та необхідність забезпечення військових засобами захисту.
Труханов навів приклад закупівлі броньованої сертифікованої сталі із Польщі для виготовлення бронеплит для військових. Він зазначив, що при виборі таких матеріалів важливо забезпечити бійців найкращими засобами захисту, навіть якщо це означає вищі витрати. Мер наголосив, що міська влада займалася детальним аналізом та розглядом по всіх пунктах, щоб забезпечити армію необхідними засобами та обладнанням.
Міський голова Одеси наголосив, що наразі у місті активно ведуться роботи з облаштування сховищ у навчальних закладах. Він зазначив, що цей процес займає багато часу, оскільки потребує узгодження різних бюрократичних питань перед початком будівельних робіт.
Мер Труханов також зазначив, що роботи з благоустрою активно проводяться не лише в Одесі, а й в інших містах України. Він навів приклади інших міст, де проводяться ремонтні роботи, та наголосив, що такі заходи, як встановлення відбійників, ремонт перехресть та нанесення розмітки, є важливими для міської інфраструктури. Мер також підкреслив, що озеленення міста та догляд за квітами також відіграють важливу роль у релаксації та реабілітації.
У відповідь на питання громадян про те, чи буде в найближчому майбутньому проведення тендерів на об'єкти, які можуть викликати незгоду в суспільстві, мер Одеси не дав конкретних відповідей, але наголосив, що рішення щодо проведення робіт та витрат мають прийматися обґрунтовано та з урахуванням інтересів городян.
Мер Одеси Геннадій Труханов висловив свою позицію щодо фінансування ТЮГу та військових потреб у місті. Він заявив, що питання фінансування ТЮГу - це не його компетенція, оскільки ця будівля знаходиться в обласній власності. Мер наголосив, що ТЮГ не заважає городянам і є важливим місцем для дітей.
Труханов також зазначив, що на запити, отримані містом від військових, у бюджеті вже закладено кошти. Він уточнив, що найближчим часом буде проведено спілкування з командувачами, щоб з'ясувати, які саме потреби існують і як місто може допомогти.
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