Мешканці Маріуполя замерзають. Окупанти не дали опалення – мер

11:36 11 грудня Київ, Україна

Окупанти не змогли підготуватися до опалювального сезону у Маріуполі – комунальні служби у місті не працюють. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Вадим Бойченко.

"Опалювальний сезон у Маріуполі так і не розпочато. Люди сидять у холоді, замерзають, і ми бачимо написи і на під'їздах, і на квартирах: "SOS! Ми замерзаємо". Вся російська пропаганда розбилася про зиму, яка прийшла на територію України”, - наголосив він.

Бойченко зазначив, що забезпечити життєдіяльність Маріуполя та окупованих територій може лише українська влада, оскільки російські загарбники ні на що не здатні, хіба що роздавати обігрівачі.

"Люди вишиковуються в кілометрові черги, б'ються за ці обігрівачі, проходять цю принизливу процедуру. Але найстрашніше: щоб включити обігрівач у розетку, потрібно, щоб була електрика. А електрики в обсязі, необхідному для проходження опалювального сезону, теж немає. Вони та цей інструмент життєдіяльності не забезпечили. І, відповідно, ми бачимо десятки пожеж, що знищують житло у Маріуполі", - уточнив мер.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі фіксують різке зростання захворюваності та смертності на тлі настання зими та подальшого похолодання.