Жителі Лондона принесли під посольство росії "трофеї" для російських окупантів

16:04 08 квітня Київ, Україна

У Лондоні відбулася "акція турботи". Люди до посольства росії принесли "трофейні" пральні машини, тостери, ганчірки, білизну, іграшки та прикраси, які росіяни можуть забрати собі як «трофеї». Адже мародерити та тягти вкрадене додому – це вже російська традиція.

До такої ініціативи приєднався і Львів, провівши подібну акцію під назвою "Російське консульство – пам'ятник мародерству".

Під російське консульство активісти та небайдужі львів'яни також, як і в Лондоні, принесли речі, які найчастіше крадуть російські загарбники: побутова техніка, самокати, взуття, електроприлади тощо. На знак злочинних дій цю побутову техніку облили червоною фарбою.