Жителі Краматорська з розмахом відзначили 7-у річницю визволення міста від російських окупантів

19:09 06 липня Київ, Україна

5 липня жителі Краматорська вже сьомий рік поспіль вважають Днем визволення. Визволення від окупації російських найманців і спроб встановлення російської влади на українській землі. У цьому році День звільнення від російської окупації відсвяткували з особливим розмахом - до вже традиційної "Ходи" приєдналися військовослужбовці, прикордонники та нацгвардійці.



Про це повідомляють Новини Краматорська.



На патріотичній ході учасників було дуже багато. Під час руху по вулицях, до "Ходи" приєднувалися все нові і нові городяни.



Коли величезна колона прибула на центральну площу Краматорська, в небі їх зустрічав український прапор на повітряних кулях.



На сцені учасників святкової ходи привітали представники обласної військово-цивільної та міської адміністрацій, а також командування ООС.



Хвилиною мовчання вшанували всіх, хто загинув у боротьбі з бойовиками, за незалежну Україну, за свободу країни і міста.



По закінченню офіційної частини, почався концерт за участю військового оркестру гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" та творчих колективів.