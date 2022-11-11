Жителі Херсона виходять у центр міста, щоб зустрічати ЗСУ

15:06 11 листопада Київ, Україна

У соцмережах почали поширюватись фотографії, як жителі Херсона виходять у центр міста, щоб зустрічати Збройні сили України.

У соцмережах також з'явилася поки що не підтверджена Генштабом ЗСУ інформація, що українські захисники зайшли до міста.

Знімки свідчать про те, що архітектурні об'єкти справді херсонські, а самі фото зроблені восени.

Telegram-канали опублікували фото з інформацією про те, що ЗСУ перебувають у Шуменському мікрорайоні Херсона, який знаходиться у західній частині міста.