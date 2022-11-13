Мешканці Херсона можуть допомогти виявляти посібників ворога

07:28 13 листопада Київ, Україна

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції просить жителів Херсона допомогти виявити колаборантів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що співробітники Департаменту внутрішньої безпеки разом з іншими підрозділами Нацполіції беруть участь у стабілізаційних заходах на деокупованій території Херсонської області.. Їхня головна мета – виявлення та притягнення до відповідальності посібників ворога.

Людей, які мають інформацію про осіб, які сприяли окупантам або співпрацювали з ними, або зрадили державу, просять повідомляти її на гарячу лінію Департаменту за цілодобовим номером телефону +380 50 352 7277.

Раніше повідомлялося, що до Херсона повернулася військова адміністрація України. У звільненому місті розпочали виконання обов'язків Нацполіція, СБУ, а також співробітники ДСНС.

Також повідомлялося, що у Херсоні ввели комендантську годину. Місцевим мешканцям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях з 17:00 до 8:00.