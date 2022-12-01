Жителі Генічеська відмовляються отримувати російські паспорти

12:48 01 грудня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області жителі відмовляються отримувати російські паспорти.

Про це повідомляє ТГ-канал руху опору Жовта стрічка.
 
"Жителі Генічеська не беруть паспорти країни-терориста! Рашисти оголосили про сприяння швидкій паспортизації на окупованій території, але жителі міста як відмовлялися від цього мотлоху, так і надалі залишаються вірними Україні та власному сумлінню! Генічеськ - це Україна! Чекаємо на ЗСУ!" - йдеться у повідомленні.