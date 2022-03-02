Жителі Енергодару зміцнили в'їзд у місто та чекають на російських військових

13:54 02 березень Київ, Україна

Працівники АЕС та городяни стоять на блок-пості, щоб зупинити колону техніки окупантів у стратегічно важливому місті.

Сьогодні вранці російські військові знову під'їхали до блок-поста, який перебуває при в'їзді до Енергодару. Там їх зустріли представники міської влади та прості мешканці, які стали на захист населеного пункту.

Вони заявили, що здавати місто не мають наміру.

Як повідомив, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, тільки-но було завершено розмову з окупантами.

"Була знову спроба відвідування станції "непроханими гостями", і знову місто повідомило окупантам, що воно не потребує їхньої допомоги. Станція працює у штатному режимі, все охороняється", - заявив Старух.



Також городяни звернули увагу окупантів на те, що є міжнародні нормативні акти, які регулюють військові дії та забороняють їх у 30-кілометровій зоні від АЕС.



Але, мабуть, цим нелюдям міжнародні закони та закони фізики невідомі.



Як повідомляє сайт Запорізької обласної ради, АЕС в Енергодарі працює у штатному режимі. Її охороняють військові частини 3042. Вони перебувають у бойовій готовності.