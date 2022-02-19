Жителі Дніпра обурені бездіяльністю чинного мера Бориса Філатова

Скандальний мер Дніпра Борис Філатов вже другу каденцію сидить у кріслі мера, проте проблеми міста не тільки не вирішуються, а й зростають у геометричній прогресії.
"Дніпро - місто без околиць", - каже сам Філатов. Але насправді за останні 6 років на околицю перетворився навіть центр мегаполісу. Бруд, розруха та зламана тротуарна плитка, переритий та перекритий центральний проспект через PR-проєкт мера – будівництво метро. Історичні будівлі міста руйнуються, а замість них зводяться скляні коробки комерційних будівель, на користь мера та його друзів... Це далеко не повний перелік "придбань" міста з приходом до влади у 2015 році Бориса Філатова.
Масова вирубка дерев та справжній апокаліпсис у дитячих парках. І це лише те, що видно неозброєним оком кожному.
Дніпряни не просто розчаровані підсумками правління Філатова, вони обурені і засмучені тим, на що він перетворив їхнє улюблене місто. Це не могло не вплинути на його рейтинг.
Так, згідно з власним опитуванням, яке провела «Матриця свободи», роботою Філатова на посаді мера Дніпра у 2021 році не задоволено 67% дніпрян, відповідно позитивну оцінку поставили 33% респондентів.
На жаль, підсумки 6-річної роботи Бориса Філатова на посаді мера, як бачимо, є незадовільними.
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