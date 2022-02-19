Жителі Дніпра обурені бездіяльністю чинного мера Бориса Філатова

Скандальний мер Дніпра Борис Філатов вже другу каденцію сидить у кріслі мера, проте проблеми міста не тільки не вирішуються, а й зростають у геометричній прогресії.

"Дніпро - місто без околиць", - каже сам Філатов. Але насправді за останні 6 років на околицю перетворився навіть центр мегаполісу. Бруд, розруха та зламана тротуарна плитка, переритий та перекритий центральний проспект через PR-проєкт мера – будівництво метро. Історичні будівлі міста руйнуються, а замість них зводяться скляні коробки комерційних будівель, на користь мера та його друзів... Це далеко не повний перелік "придбань" міста з приходом до влади у 2015 році Бориса Філатова.