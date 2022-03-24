Жителів Маріуполя та тимчасово окупованих територій масово депортують до Росії

14:33 24 березня Київ, Україна

Жителів Лівобережного району Маріуполя, який захопили окупанти, вивозять на територію рф. Загалом під незаконну депортацію потрапили близько 15 тисяч маріупольців. Крім того, росіяни масово вивозять українців із тимчасово окупованих територій до економічно депресивних районів Росії.



Про це у Телеграмі повідомляє Маріупольська міська рада, а також повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.



Зазначається, що у Маріуполі вже депортували третину всіх мешканців, які перебувають у Лівобережному районі міста.



Міськрада повідомляє, що окупанти в ультимативній формі змушують і без того змучених війною людей сідати в автобуси. Також є відомості, що росіяни відбирають у людей паспорти та інші українські документи, що засвідчують особу.

“Вивезених людей спочатку доставляють у так звані фільтраційні табори, звідки потім перерозподіляють по різних віддалених містах росії. Сьогодні відомо, що близько 6 тисяч маріупольців насильно вивезли на територію окупанта”, - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що останні 20 днів росіяни блокують евакуаційну колону та не дають вивозити маріупольців на підконтрольну Україні територію. Автобуси, які 24 березня виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати людей, заблоковані.



За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, зараз у міськраді формують базу тих, кого депортували до Росії та надалі працюватимуть над тим, щоб повернути вивезених українців на батьківщину.



Проте окупанти примусово депортують українців не лише з Маріуполя. Головне управління розвідки Міноборони також повідомляє, що росіяни масово вивозять українців із тимчасово окупованих територій до економічно депресивних районів рф. Кінцевим пунктом призначення називають низку східних областей, зокрема, Сахалін.

"Українцям пропонують" офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погодився, отримують документи, що забороняють виїзд із російських регіонів протягом двох років. На сьогодні підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доставляють цивільне населення, у якого вилучають документи", - зазначають у відомстві.

Після цього людей переправляють у росію, зокрема, у Таганрог у Ростовській області та Краснодарський край.



Повідомляється, що з українцями працюють співробітники фсб рф. Вони намагаються ідентифікувати громадян, які брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців.



Також у ГУР МО повідомляють про безперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги, а також про проблеми із забезпеченням харчуванням.