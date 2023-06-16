Жителів Каховки окупанти силою та погрозами примушують до паспортизації - Генштаб

11:32 20 травня Київ, Україна

Окупаційна влада не в змозі виконати завдання своїх "господарів" щодо роздачі російських паспортів. Для того, щоб догодити кремлю та захистити себе від немилості "господарів", російські окупанти залякують та погрожують місцевим жителям у Каховці Херсонської області для прискорення примусової паспортизації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 травня.

Зазначається, що росіяни проводять демонстративні рейдові заходи, покликані залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна.

Як повідомили у Генштабі, окупанти здійснюють поквартирні та будинкові обходи. Проводять перепис населення і чинять психологічний тиск, примушуючи до паспортизації.

А громадянам, які відмовилися від отримання російського паспорта, росіяни погрожують примусовим видворенням із власних будинків та відключенням електроенергії.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях насильно паспортизують дітей віком від 14 років.