Жителів Каховки окупанти силою та погрозами примушують до паспортизації - Генштаб

Окупаційна влада не в змозі виконати завдання своїх "господарів" щодо роздачі російських паспортів. Для того, щоб догодити кремлю та захистити себе від немилості "господарів", російські окупанти залякують та погрожують місцевим жителям у Каховці Херсонської області для прискорення примусової паспортизації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 травня.
Зазначається, що росіяни проводять демонстративні рейдові заходи, покликані залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна.
Як повідомили у Генштабі, окупанти здійснюють поквартирні та будинкові обходи. Проводять перепис населення і чинять психологічний тиск, примушуючи до паспортизації.
А громадянам, які відмовилися від отримання російського паспорта, росіяни погрожують примусовим видворенням із власних будинків та відключенням електроенергії.
Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях насильно паспортизують дітей віком від 14 років.
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