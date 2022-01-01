Житель Іспанії помер від лихоманки Західного Нілу

77-річний житель Севільї помер через вірус лихоманки Західного Нілу. Про це тало відомо напередодні. Тепер крім коронавируса жителям автономного співтовариства Андалусія загрожує ще одна смертельна інфекція.
Відзначається, що житель містечка Ла-Пуебла-дель-Ріо кілька днів перебував у відділенні інтенсивної терапії. Він став першою жертвою хвороби, зафіксованої в провінції.
В цілому вірусом лихоманки Західного Нілу в Андалусії заражені 35 осіб, більшості з яких знадобилася госпіталізація.
Як відомо, вірус лихоманки Західного Нілу - гостре інфекційне захворювання. Найчастіше його переносниками є комарі.
Вона акцентувала, що у 80% людей інфекція протікає безсимптомно.
Нагадаємо, в 2018 році випадок захворювання лихоманкою Західного Нілу був підтверджений в Києві. Молодий чоловік, який відпочивав на Криті, був госпіталізований в Олександрівську лікарню з менінгітом.
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