Житель Іспанії помер від лихоманки Західного Нілу

77-річний житель Севільї помер через вірус лихоманки Західного Нілу. Про це тало відомо напередодні. Тепер крім коронавируса жителям автономного співтовариства Андалусія загрожує ще одна смертельна інфекція.

Відзначається, що житель містечка Ла-Пуебла-дель-Ріо кілька днів перебував у відділенні інтенсивної терапії. Він став першою жертвою хвороби, зафіксованої в провінції.

В цілому вірусом лихоманки Західного Нілу в Андалусії заражені 35 осіб, більшості з яких знадобилася госпіталізація.

Як відомо, вірус лихоманки Західного Нілу - гостре інфекційне захворювання. Найчастіше його переносниками є комарі.

"У країнах Євросоюзу з початку 2018 року зафіксовано 710 випадків захворювання. Найбільш сильно постраждали такі країни, як Сербія, Італія, Греція, Угорщина і Румунія. Ситуація настільки серйозна, що заплановано її обговорення на 68 сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ, яка пройде в Римі 17-20 вересня ", - розповіла заслужений лікар України професор Голубовська.

Вона акцентувала, що у 80% людей інфекція протікає безсимптомно.

"У 20% хворих розвивається грипоподібні захворювання, що характеризується різким підвищенням температури тіла, головним болем, болем у горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкістю, нудотою і діареєю. Найнебезпечнішими в плані прогнозу є ураження центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт), смертність серед пацієнтів, у яких розвивається нейроінвазівная форма хвороби, становить від 4% до 14% ", - зазначила професор Голубовська.

Нагадаємо, в 2018 році випадок захворювання лихоманкою Західного Нілу був підтверджений в Києві. Молодий чоловік, який відпочивав на Криті, був госпіталізований в Олександрівську лікарню з менінгітом.