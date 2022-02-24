Житель Харкова розповів про ситуацію у місті

12:50 24 лютий Київ, Україна

Житель міста Харків Андрій Ключко розповів журналістам про те, що сьогодні відбувається у місті. Ситуація різко змінилася після того, як Росія ввела свої війська на територію Донбасу.

Він наголосив, що серед його друзів та близьких немає панічних настроїв, однак є страх.

Сьогодні о п'ятій з лишком ранку я прокинувся від звуків вибуху. Я ночував у приватному будинку, і його стіни буквально ходили ходуном. Було ще зовсім темно та дуже страшно. Перша серія тривала хвилин 10-15, можливо менше. Потім ще якийсь час це тривало з перервами до шостої години приблизно.

Я спустився на перший поверх, де мешкають мої батьки, і ми разом почали готувати підвал: спускати туди воду, теплі речі та інше”.

Сьогоднішній стан Андрія Ключка знайомий багатьом українцям. Всі ми опинилися в однаковому стані розгубленості та страху. Залишається сподіватися на керівництво країни та армію.

Офіційні новини про те, що відбувається, Андрій дізнається із соціальних мереж та новинних сайтів.

"З інтернету я дізнався, що Росія пішла в атаку майже що по всіх напрямках, і ці звуки, ймовірно, були артпідготовкою перед проходженням кордонів у напрямку Харкова".

Андрій Ключко розповів про те, свідком яких подій він став сьогодні.

Була (стрілянина - прим. ред.) чутна і буквально відчутна. Я живу на півночі Харкова, у т.зв. селищі Жуковського, звідси до Білгородської області 30 хвилин машиною.

Зараз 10:00, чути "Гради", міномети та автоматні черги.

У моєму колі паніки нема. Страх є, це нормально. Але паніки нема. Коли все почалося, всі просто почали робити те, чого ніколи не змовлялися робити.

На нашу радість, присутність ЗСУ відчувається, і ми за них дуже вболіваємо і переживаємо. Відчуття, що ми тут залишені на свавілля, немає. Просто потрібно перечекати і все буде добре.