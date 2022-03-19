Житло для внутрішніх переселенців. У Львові оприлюднено дані тих, хто завищує орендну плату

07:31 17 березня Київ, Україна

З 24 лютого на гарячу лінію міськвиконкому надійшло близько 80 скарг на несумлінних орендодавців.



Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив дані та адреси орендодавців, які під час воєнного стану завищили ціни на житло для переселенців. Список таких градоначальник виклав у середу, 16 березня, на своїй сторінці у Facebook.



"Станом на цей момент я можу з упевненістю зробити публічним список із шести юридичних та фізичних осіб, які наживаються на війні. Дав таку обіцянку, тому виконую", - написав Садовий.



Зокрема, він оприлюднив наступний список орендодавців:



Однокімнатна квартира, Павлов С.М., вул. Валова, 16б/20, 81614 грн на місяць;

Оренда квартир, вул.. Дорошенка, 67, три ночі коштують 11 100 грн;

Апарт-готель вул. Княгині Ольги, 39, доба коштує 4197 грн;

Хостел "Форест", вул. Фурманська, 5, 10 ночей коштують 11 200 грн;

Квартира, Мацьків Людмила, вул. Старицького, 6/7, власниця без повернення задатку виселила мешканців.

Квартира з однією спальнею, Станько Б. М., вул. Костюшка, 5/4/1 доба коштує 5400 грн



Він зазначив, що цю інформацію передає у військову адміністрацію з пропозицією використати дані приміщення для поселення військових та людей, які потребують притулку безоплатно.



"Згідно із законом про військовий стан, військова адміністрація має відповідні повноваження", - зазначив він.



Садовий наголосив, що знає про велику кількість повідомлень про несумлінних орендодавців, але пояснив, що їх треба підтвердити. Садовий попросив громадян звертатися зі скаргами на гарячу лінію мерії та вказувати адресу, імена та контакти, а також уточнити, на скільки зросла вартість житла з початку війни.



Нагадаємо, вимушені переселенці можуть отримати допомогу та тимчасовий дім у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), які працюють у 14 областях України.