Жертви конфлікту: кількість загиблих журналістів в Ізраїлі та Газі досягла 31

Кількість журналістів, які загинули під час загострення конфлікту між Ізраїлем та терористами ХАМАС, зросла до 31 людини. Крім того, дев'ять журналістів вважаються зниклими або затриманими.
Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на Комітет захисту журналістів (CPJ).
Четверо медійників було вбито в Ізраїлі під час наступу ХАМАС 7 жовтня. Ще 26 убитих у Газі.
Один журналіст загинув у Лівані, ймовірно, внаслідок ізраїльського обстрілу проти "Хезболли".
CPJ повідомляє, що протягом жовтня поточного року внаслідок конфлікту ще вісім журналістів отримали поранення, крім того, дев'ять журналістів вважаються зниклими або затриманими.
"CPJ також розслідує численні непідтверджені повідомлення про вбивства, зникнення, затримання, поранення або погрози іншим журналістам, а також про пошкодження офісів ЗМІ та будинків журналістів", - йдеться у пресрелізі.
Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на Комітет захисту журналістів (CPJ).
Четверо медійників було вбито в Ізраїлі під час наступу ХАМАС 7 жовтня. Ще 26 убитих у Газі.
Один журналіст загинув у Лівані, ймовірно, внаслідок ізраїльського обстрілу проти "Хезболли".
CPJ повідомляє, що протягом жовтня поточного року внаслідок конфлікту ще вісім журналістів отримали поранення, крім того, дев'ять журналістів вважаються зниклими або затриманими.
"CPJ також розслідує численні непідтверджені повідомлення про вбивства, зникнення, затримання, поранення або погрози іншим журналістам, а також про пошкодження офісів ЗМІ та будинків журналістів", - йдеться у пресрелізі.
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