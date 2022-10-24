Жертвами війни в Україні стали 1250 дітей

09:44 24 жовтня Київ, Україна

Станом на ранок 24 жовтня 2022 року щонайменше 1250 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



За інформацією ювенальних прокурорів, офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 430. Не змінилася і кількість поранених – щонайменше 820 дітей.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 419, Харківській – 260, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.



Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії пошкоджено 2663 навчальні заклади. 326 із них зруйновано повністю.