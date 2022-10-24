Жертвами війни в Україні стали 1250 дітей

Станом на ранок 24 жовтня 2022 року щонайменше 1250 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За інформацією ювенальних прокурорів, офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 430. Не змінилася і кількість поранених – щонайменше 820 дітей.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 419, Харківській – 260, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.
Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії пошкоджено 2663 навчальні заклади. 326 із них зруйновано повністю.
За інформацією ювенальних прокурорів, офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 430. Не змінилася і кількість поранених – щонайменше 820 дітей.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 419, Харківській – 260, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.
Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії пошкоджено 2663 навчальні заклади. 326 із них зруйновано повністю.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі