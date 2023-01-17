Жертвами агресії росії стали понад 7 000 мирних українців - ООН

09:16 17 січня Київ, Україна

До 15 січня 2023 р. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 18 358 жертв серед цивільного населення в Україні. Підтверджена кількість загиблих перевищила сім тисяч.

Про це йдеться у звіті УВКПЛ.



Підтверджена кількість загиблих серед цивільного населення в Україні з моменту військового вторгнення росії складає 7031 особу: 2784 чоловіки, 1875 жінок, 177 дівчат і 221 хлопчик, а також 35 дітей та 1939 дорослих, стать яких поки невідома.



Ще 11 327 осіб отримали поранення: 2472 чоловіки, 1764 жінки, 240 дівчат і 325 хлопчиків, а також 262 дитини та 6264 дорослих, стать яких поки невідома.



Фахівці підрахували, що лише з 1 по 15 січня загинуло 104 та було поранено 284 цивільних.



В організації зазначають, що більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення викликана застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріл важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.



Фактичні цифри жертв значно вищі.



В ООН підкреслили, що реальна кількість загиблих значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.



Раніше в ООН повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну станом на 27 грудня постраждала 17831 цивільна особа, серед них 6884 загинули, а 10947 отримали поранення.