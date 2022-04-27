Жіночий бокс: вперше в історії українська спортсменка здобула перемогу в Олімпіаді

Вперше в історії українського жіночого боксу, представник нашої країни пройшов до чвертьфіналу. Ним стала Анна Лисенко.
У поєдинку 1/8 фіналу турніру у ваговій категорії до 69 кг Лисенко розібралася з представницею Марокко Умаімою Белахбіб (5:0).
Умаіма - чемпіонка Африки 2017 року і володарка бронзової медалі Африканських ігор-2019, але Лисенко не склало труднощів перебоксувати свою суперницю.
У чвертьфіналі турніру 29-річна українка зустрінеться з турецькою спортсменкою Бусеназ Сюрменеллі. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 30 липня.
Варто сказати, що вперше в історії українська боксерка здобула перемогу на Олімпіаді. Раніше тільки в Ріо Україну на олімпійському турнірі з боксу представляли українки - це була Тетяна Коб, але вона поступилася в першій же сутичці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі