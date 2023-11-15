Комфорт для жінок у дорозі: "Укрзалізниця" представила 8 маршрутів з жіночими купе

16:57 15 листопада Київ, Україна

З 15 листопада 2023 року вже вісім пасажирських поїздів компанії "Укрзалізниця" матимуть жіночі купе.



Про це було оголошено в офіційному обліковому записі компанії на Facebook.



Нововведення буде доступне в поїздах на маршрутах "Київ - Ужгород", "Дніпро - Трускавець", "Київ - Кривий Ріг", "Харків - Ясіня", "Харків - Ужгород", "Київ - Ужгород", "Запоріжжя - Ужгород" та "Одеса – Рахів".



Як повідомили в Укрзалізниці, жіночі купе сподобалися більшості жінок (83%), які скористалися цією послугою. Зазначається, що середнє завантаження жіночих купе становить понад 80%.



Через поточні ремонтні роботи на шляху до Закарпаття, поїзд "Одеса - Рахів" з жіночими купе почне свої рейси з 16 листопада з Одеси та з 17 листопада з Рахова.