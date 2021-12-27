Жінки в українській армії: у ЗСУ пояснили, навіщо жінок ставлять на військовий облік

07:10 27 грудень Київ, Україна

Головнокомандувач ЗСУ каже, що військовий облік для жінок не передбачає обов'язкового призову чи мобілізації у Збройні сили. За його словами, готується порядок взяття на військовий облік, щоб більшість процедур можна було реалізувати дистанційно.



«Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадян, чиї спеціальності у переліку для військового обліку, та їхнім роботодавцям процес постановки на облік був максимально комфортним», — зазначив головнокомандувач ЗСУ.



Також він анонсував затвердження перехідної норми щодо зборів військовозобов'язаних. Відповідно до цієї норми, жінки за власним бажанням вирушатимуть на навчання.



За його словами, взяття на військовий облік жінок необхідне для того, щоб армія знала, які в Україні є фахівці і кого можна долучити до оборони країни у крайньому разі.



«Це також крок назустріч жінкам, які бажають проходити військову службу у Збройних силах України, щоб уникнути зайвих процедур під час займання посади за своєю спеціальністю», — підсумував він.



Нагадаємо, в Україні тепер на військовому обліку мають бути жінки 35 професій, як передбачає наказ Міністерства оборони. Документ уже набув чинності.



У списку різні професії - від керівників виробничих підрозділів та органів влади до звичайних робітників і службовців, які отримали військові спеціальності.