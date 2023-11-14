Жінки в Україні отримали більше свободи у виборі терміну початку декретної відпустки

Тепер вагітні жінки в Україні за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності. Для цього достатньо подати заяву лікаря, який веде вагітність.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
Як було раніше
Якщо жінка відвідувала лікаря під час вагітності, він з початком 30 тижня вагітності формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) за категорією "Вагітність і пологи", і з цієї дати жінка повинна була йти у декретну відпустку. На підставі цього медичного висновку формувався електронний лікарняний, який автоматично потрапляв до роботодавця.
Якщо ж жінка хотіла продовжити працювати, вона могла це зробити, але при цьому кількість днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно кількості днів, які вона продовжувала працювати.
У МОЗ зазначили, що, крім того, зменшувався і розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.
Як буде зараз
Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо вона хоче розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно – за умовчанням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності.
Якщо жінка відвідувала лікаря під час вагітності, він з початком 30 тижня вагітності формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) за категорією "Вагітність і пологи", і з цієї дати жінка повинна була йти у декретну відпустку. На підставі цього медичного висновку формувався електронний лікарняний, який автоматично потрапляв до роботодавця.
Якщо ж жінка хотіла продовжити працювати, вона могла це зробити, але при цьому кількість днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно кількості днів, які вона продовжувала працювати.
У МОЗ зазначили, що, крім того, зменшувався і розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.
Як буде зараз
Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо вона хоче розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно – за умовчанням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності.
У відомстві наголошують, що якщо жінка хоче продовжувати працювати і після 30-го тижня – вона під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності подає заяву лікарю, який веде її вагітність, та вказує в ній дату, з якої має бути сформовано декретну відпустку.
У МОЗ нагадали, що стандартний термін МВТН становить 126 календарних днів, але для жінок, у яких народилося кілька дітей або були ускладнені або передчасні пологи, цей термін продовжується ще на 14 днів.
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