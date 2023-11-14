Жінки в Україні отримали більше свободи у виборі терміну початку декретної відпустки

07:40 14 листопада Київ, Україна

Тепер вагітні жінки в Україні за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності. Для цього достатньо подати заяву лікаря, який веде вагітність.
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
"Нещодавно Верховною Радою було прийнято закон, згідно з яким вагітна жінка має право розпочати декретну відпустку пізніше. Зараз він реалізовуватиметься на практиці відповідно до виданого наказу МОЗ, який пройшов державну реєстрацію і набув чинності", - йдеться у повідомленні.
Як було раніше
Якщо жінка відвідувала лікаря під час вагітності, він з початком 30 тижня вагітності формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) за категорією "Вагітність і пологи", і з цієї дати жінка повинна була йти у декретну відпустку. На підставі цього медичного висновку формувався електронний лікарняний, який автоматично потрапляв до роботодавця.

Якщо ж жінка хотіла продовжити працювати, вона могла це зробити, але при цьому кількість днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно кількості днів, які вона продовжувала працювати.

У МОЗ зазначили, що, крім того, зменшувався і розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.

Як буде зараз
Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо вона хоче розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно – за умовчанням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності.
 
У відомстві наголошують, що якщо жінка хоче продовжувати працювати і після 30-го тижня – вона під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності подає заяву лікарю, який веде її вагітність, та вказує в ній дату, з якої має бути сформовано декретну відпустку.
"Якщо у неї пологи трапляться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформовано з дати пологів. Такий процес не впливатиме на загальну тривалість МВТН та відпустки відповідно. Що, у свою чергу, не призведе до зменшення розміру допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами", — йдеться в повідомленні.
У МОЗ нагадали, що стандартний термін МВТН становить 126 календарних днів, але для жінок, у яких народилося кілька дітей або були ускладнені або передчасні пологи, цей термін продовжується ще на 14 днів.
"Жінка може продовжити працювати, а початок допологової відпустки перенести на більш зручний для неї період. Саме тоді і буде сформовано медичний висновок про тимчасову непрацездатність і, відповідно, нараховуватимуться соціальні виплати", — пояснюють у МОЗ і додають, що тепер частину допологової відпустки жінка зможе перенести на післяпологовий період.