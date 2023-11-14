Жінки в Україні отримали більше свободи у виборі терміну початку декретної відпустки

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

"Нещодавно Верховною Радою було прийнято закон, згідно з яким вагітна жінка має право розпочати декретну відпустку пізніше. Зараз він реалізовуватиметься на практиці відповідно до виданого наказу МОЗ, який пройшов державну реєстрацію і набув чинності", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що якщо жінка хоче продовжувати працювати і після 30-го тижня – вона під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності подає заяву лікарю, який веде її вагітність, та вказує в ній дату, з якої має бути сформовано декретну відпустку.

Якщо жінка відвідувала лікаря під час вагітності, він з початком 30 тижня вагітності формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) за категорією "Вагітність і пологи", і з цієї дати жінка повинна була йти у декретну відпустку. На підставі цього медичного висновку формувався електронний лікарняний, який автоматично потрапляв до роботодавця.Якщо ж жінка хотіла продовжити працювати, вона могла це зробити, але при цьому кількість днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно кількості днів, які вона продовжувала працювати.У МОЗ зазначили, що, крім того, зменшувався і розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо вона хоче розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно – за умовчанням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності.