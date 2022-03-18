Спекотна погода масово наповнила київські пляжі людьми

За час локдаунів люди скучили за вільним відпочинком на природі. Ось чому, як тільки до Києва прийшла справжня літня погода, всі масово поспішили на береги водойм. Всі міські пляжі заполонили жителі і гості столиці. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Синоптики прогнозують, що спекотна погода протримається протягом найближчих довгих вихідних.
У Києві ще не оголошено офіційно про початок купального сезону, але кияни вирішили не чекати і вирушили на пляжі.
А ось в Бердянську і Кирилівці через зливи пляжі виявилися затопленими.
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