Спека не відступає: прогноз погоди в Україні на 25 червня

За даними синоптиків, сьогодні в Україні збережеться спекотна погода, в південних і західних областях очікуються короткочасні дощі та грози.

Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +32...+35 °С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +33...+36 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +26...+29 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +27...+30 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +23...+26 °С, вдень +31...+34 °С.