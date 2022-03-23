Спека не відступає: прогноз погоди в Україні на 25 червня

За даними синоптиків, сьогодні в Україні збережеться спекотна погода, в південних і західних областях очікуються короткочасні дощі та грози.
Центральний регіон України
У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +32...+35 °С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.
Північний регіон України
У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.
Східний регіон України
У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +33...+36 °С.
Південний регіон України
В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +26...+29 °С.
У Миколаївській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.
У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +27...+30 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +23...+26 °С, вдень +31...+34 °С.
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