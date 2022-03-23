Спека на Закарпатті побила рекорд 130-річної давності

12:04 24 червня Київ, Україна

У Закарпатську область прийшла аномальна спека, стовпчик термометра перевалив за 39-градусну позначку.

Про це повідомляє офіційний сайт Закарпатської обласної державної адміністрації.

"23 червня температурний показник досяг історичного рекорду ! Автоматична метеостанція Ужгород зафіксувала рекордну температуру за 130 років: показник термометра досяг позначки +39.8 градусів", - йдеться в повідомленні.

Раніше рекордно спекотним цей день був в 2002 році з відміткою +37.7.



Як зазначають синоптики, така аномальна спека протримається в області кілька днів. У регіоні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.