Спека на Закарпатті побила рекорд 130-річної давності

У Закарпатську область прийшла аномальна спека, стовпчик термометра перевалив за 39-градусну позначку.
Про це повідомляє офіційний сайт Закарпатської обласної державної адміністрації.
Раніше рекордно спекотним цей день був в 2002 році з відміткою +37.7.
Як зазначають синоптики, така аномальна спека протримається в області кілька днів. У регіоні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.
Як зазначають синоптики, така аномальна спека протримається в області кілька днів. У регіоні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.
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