Спека, місцями дощі: прогноз погоди на 24 червня

Сьогодні в Україні буде спекотна погода - повітря прогріється до +36 °С, в західних і південних областях можливі короткочасні дощі.

Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +32...+35 °С.



У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.



У Волинській, Рівненській та Тернопільській Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.



У Хмельницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +33...+36 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +33...+36 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +28...+31 °С.



У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +29...+32 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +26...+29 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +22...+25 °С, вдень +32...+35 °С.