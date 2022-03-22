Спека, місцями дощі: прогноз погоди на 24 червня

Сьогодні в Україні буде спекотна погода - повітря прогріється до +36 °С, в західних і південних областях можливі короткочасні дощі.
Центральний регіон України
У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +32...+35 °С.
У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.
Західний регіон України
У Львівській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.
У Волинській, Рівненській та Тернопільській Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.
У Хмельницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +33...+36 °С.
Північний регіон України
У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.
Східний регіон України
У Харківській і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +33...+36 °С.
У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.
Південний регіон України
В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +28...+31 °С.
У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +29...+32 °С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +26...+29 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +22...+25 °С, вдень +32...+35 °С.
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