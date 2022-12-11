Жан-Клод Ван Дамм прибув до України з приватним візитом

08:34 11 грудня Київ, Україна

Відомий голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм приїхав до України. Про це повідомляє ТСН у суботу, 10 грудня.

Стверджується, що актор приїхав до однієї із приватних клінік Ужгорода. Спільне фото з Ван Даммом опублікував у своїй соцмережі лікар Михайло Єршов. Пізніше він видалив публікацію, але вдалося зробити скріншот.

Візит актора до клініки до Ужгорода медики підтвердили, а деталі розповідати відмовилися. За їхніми словами, сам актор заборонив їм розголошувати будь-які подробиці. Але журналісти дізналися, що до лікарні 62-річний Жан-Клод Ван Дамм навідався нібито через погане самопочуття.. Мета його візиту в Україну та подальший маршрут наразі невідомі.

Те, що тепер артист не хоче афішувати свій приїзд до України, може бути пов'язаним з його дружбою з російським президентом Володимиром Путіним.. Також Ван Дамм перебуває у добрих стосунках із головою Чечні Рамзаном Кадировим.

"На повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала росія проти нашої країни, Ван Дамм відреагував лаконічним постом у Facebook, у якому написав: "Бажаю миру всьому світу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2020 року Ван Дамм прилітав до Києва, де знімався в серіалі від Netflix "Останній найманець" (The Last Mercenary).