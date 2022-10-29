Зерновий коридор врятував від крайньої бідності близько 100 млн людей - ООН

13:07 29 жовтня Київ, Україна

Експорт продовольства та добрив Чорним морем зміг вплинути на зниження вартості основних продуктів харчування у світі та врятувати від крайньої бідності близько 100 млн осіб. Про це у п'ятницю, 28 жовтня, заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє прес-служба генерального секретаря ООН.

"Індекс цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН знижувався сім місяців поспіль. Згідно з нашими оцінками на основі моделі Міжнародного валютного фонду, зниження цін на основні продукти харчування врятувало непрямим чином близько 100 млн осіб від бідності", - сказав він.

Також представник генсека повідомив, що ООН розуміє складнощі на шляху продовження домовленостей про експорт зерна, але вважає, що їх можна подолати.

"Домовленості можуть бути продовжені автоматично 19 листопада, якщо у сторін не буде заперечень", - сказав Дюжаррік.

Нагадаємо, у Чорному морі утворилася черга суден у зерновому коридорі через те, що російські інспектори при Стамбульському координаційному центрі продовжують огляд судів.