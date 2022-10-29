Зерновий коридор врятував від крайньої бідності близько 100 млн людей - ООН

Експорт продовольства та добрив Чорним морем зміг вплинути на зниження вартості основних продуктів харчування у світі та врятувати від крайньої бідності близько 100 млн осіб. Про це у п'ятницю, 28 жовтня, заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє прес-служба генерального секретаря ООН.
Також представник генсека повідомив, що ООН розуміє складнощі на шляху продовження домовленостей про експорт зерна, але вважає, що їх можна подолати.
Нагадаємо, у Чорному морі утворилася черга суден у зерновому коридорі через те, що російські інспектори при Стамбульському координаційному центрі продовжують огляд судів.
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