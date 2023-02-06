Землетруси у Туреччині: Україна готова направити рятувальників

14:31 06 лютого Київ, Україна

Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників, щоб допомогти ліквідувати наслідки потужного землетрусу, який забрав життя понад 1300 людей у Туреччині та Сирії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері.

"Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників для надання допомоги у реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання", - написав Кулеба.

Що відомо про землетруси в Туреччині 6 лютого

6 лютого на південному сході Туреччини та одночасно на території Сирії стався потужний землетрус. Як пізніше заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Станом на 12:30 за Києвом, загиблими в обох країнах вважаються понад 1388 осіб, поранено 5385. Вдень у Туреччині стався ще один землетрус магнітудою 7,8 бала, а потім ще один магнітудою 5,7. Поштовхи відчувалися в Іраку та Ірані, а також в ОАЕ, Туреччині та Ізраїлі.



Посольство України в Туреччині перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих, повідомили у МЗС.