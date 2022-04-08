Зелені коридори на 8 квітня

10:37 08 квітня Київ, Україна

📍Донецька область:

приватний транспорт: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя

📍Запорізька область:

евакуаційні автобуси, приватний транспорт: Бердянськ – Запоріжжя

евакуаційні автобуси, приватний транспорт: Токмак – Запоріжжя

📌Місце зборів: вул. Шевченка, 5

приватний транспорт: Енергодар - Запоріжжя

приватний транспорт: Мелітополь - Запоріжжя

📍Луганська область:

Сєвєродонецьк – Бахмут
📌 Місце зборів: проспект Хіміків, 28

Лисичанськ – Бахмут
📌 Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

Попасна – Бахмут
📌 Місце збору: вул. Першотравнева, 42

Гірське – Бахмут
📌 Місце збору: вул. Гагаріна, 13

Рубіжне - Бахмут