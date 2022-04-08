Зелені коридори на 8 квітня

📍Донецька область:
приватний транспорт: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
📍Запорізька область:
евакуаційні автобуси, приватний транспорт: Бердянськ – Запоріжжя
евакуаційні автобуси, приватний транспорт: Токмак – Запоріжжя
приватний транспорт: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
📍Запорізька область:
евакуаційні автобуси, приватний транспорт: Бердянськ – Запоріжжя
евакуаційні автобуси, приватний транспорт: Токмак – Запоріжжя
📌Місце зборів: вул. Шевченка, 5
приватний транспорт: Енергодар - Запоріжжя
приватний транспорт: Мелітополь - Запоріжжя
📍Луганська область:
Сєвєродонецьк – Бахмут
📌 Місце зборів: проспект Хіміків, 28
Лисичанськ – Бахмут
📌 Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
Попасна – Бахмут
📌 Місце збору: вул. Першотравнева, 42
Гірське – Бахмут
📌 Місце збору: вул. Гагаріна, 13
Рубіжне - Бахмут
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