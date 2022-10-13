Зеленського та український народ номінували на головну нагороду Євросоюзу у галузі прав людини

08:39 13 жовтня Київ, Україна

Серед списку номінантів премії Європейського парламенту імені Андрія Сахарова є "хоробрий український народ в особі президента Володимира Зеленського".



Про це повідомили у Європарламенті.



Премію Сахарова вручають з 1988 р. у чотирьох галузях видатним особам та організаціям, що захищають права людини та основні свободи.



Кандидати можуть висувати політичні групи, а також вони мають отримати підтримку щонайменше чотирьох десятків депутатів Європарламенту.



Окрім "хороброго українського народу в особі президента Володимира Зеленського", поданого Європейською народною партією, номінантами премії стали:

Джуліан Ассанж – засновник WikiLeaks, якого Великобританія цього року дозволила екстрадувати до США, де йому загрожує до 175 років в'язниці за те, що опублікував секретні документи, зокрема, щодо розстрілу мирних жителів американськими військовими;

– засновник WikiLeaks, якого Великобританія цього року дозволила екстрадувати до США, де йому загрожує до 175 років в'язниці за те, що опублікував секретні документи, зокрема, щодо розстрілу мирних жителів американськими військовими; Колумбійська комісія зі встановлення істини – організація, створена для розслідування випадків порушення прав людини за понад 50 років громадянської війни у Колумбії, жертвами якої стали 450 тисяч осіб;

– організація, створена для розслідування випадків порушення прав людини за понад 50 років громадянської війни у Колумбії, жертвами якої стали 450 тисяч осіб; Соня Гуажажара – бразильська активістка за права корінних народів та лідер «Союзу корінних народів Бразилії», до якого входять три сотні корінних етнічних груп. Балотувалася на посаду президентки, а цього року стала першою жінкою із корінних народів на посаді федерального депутата нижньої палати Конгресу Бразилії. За версією журналу Time, є однією із сотні найвпливовіших людей у світі;

– бразильська активістка за права корінних народів та лідер «Союзу корінних народів Бразилії», до якого входять три сотні корінних етнічних груп. Балотувалася на посаду президентки, а цього року стала першою жінкою із корінних народів на посаді федерального депутата нижньої палати Конгресу Бразилії. За версією журналу Time, є однією із сотні найвпливовіших людей у світі; Ширін Абу Акле – вбита у травні цього року журналістка телеканалу Al Jazeera. Вона висвітлювала рейд ізраїльських військових у таборі палестинських біженців у Дженніні вранці 11 травня, коли розпочалася перестрілка. Під час роботи на ній був бронежилет із написом "Преса".

Крім цього, серед номінантів окремо "народ України", який висунули проєвропейська та центристська політична група Renew Europe та Прогресивний альянс соціалістів та демократів. Зробили вони це, "висвітлюючи роль окремих людей, представників ініціатив громадянського суспільства та державних й громадських інститутів".

"У номінації, серед інших, згадуються Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Юлія Паєвська, засновниця евакомедичної частини "Ангели Тайри", правозахисниця Олександра Матвійчук, Рух громадянського опору "Жовта стрічка" та Іван Федоров, мер українського міста Мелітополь", - повідомили організатори премії.

Окремо номінували і Володимира Зеленського "як обличчя мужності українського народу" Європейські консерватори та реформісти.