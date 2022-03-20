Зеленський висловив співчуття постраждалим від вибуху в п'ятиповерховому будинку під Києвом

Глава України Володимир Зеленський відреагував на трагедію, яка сталася сьогодні, 21 червня, в селі Білогородка. Президент висловив співчуття сім'ям постраждалих.
Нагадаємо, в Київській області в селі Білогородка сьогодні, 21 червня, стався вибух в п'ятиповерховому житловому будинку, після чого вогонь розповсюдився ще на два поверхи. Під час інциденту постраждали десять осіб. Двоє з них, в тому числі дитина 2008 року народження, були госпіталізовані.
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