Зеленський висловив співчуття постраждалим від вибуху в п'ятиповерховому будинку під Києвом

19:55 21 червня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський відреагував на трагедію, яка сталася сьогодні, 21 червня, в селі Білогородка. Президент висловив співчуття сім'ям постраждалих.

"Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини в результаті вибуху в 5-поверхівці в Білогородці Київської області. Причини трагедії повинні бути встановлені як можна швидше. Місцева влада і ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх осель", - написав Зеленський в Twitter.

Нагадаємо, в Київській області в селі Білогородка сьогодні, 21 червня, стався вибух в п'ятиповерховому житловому будинку, після чого вогонь розповсюдився ще на два поверхи. Під час інциденту постраждали десять осіб. Двоє з них, в тому числі дитина 2008 року народження, були госпіталізовані.