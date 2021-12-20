Зеленський: За наркозлочини - заарештовувати без застави

13:09 24 липень Київ, Україна

Володимир Зеленський вніс пропозицію про скасування застави для заарештованих за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з наркотиками.

У Раді з'явився текст законопроекту президента

Президент України Володимир Зеленський пропонує заборонити призначати заставу в якості запобіжного заходу при скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом і оборотом наркотиків . Текст відповідного законопроекту глави держави з'явився на сайті Верховної ради.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Закон пропонує обирати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави особам, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу.

У цій статті передбачена відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Очікується, що цей закон дозволить правоохоронним органам більш ефективно протидіяти незаконному розповсюдженню на території України наркотиків і психотропних речовин.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував дати право слідчого судді не визначати розмір застави в кримінальному провадженні . Глава держави вніс до Верховної Ради відповідний проект закону №3915, проте спочатку його текст був відсутній.