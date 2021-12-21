Зеленський зустрівся з кращими з кращих випускників

15:26 12 серпень Київ, Україна

На честь Дня молоді, Володимир Зеленський зустрівся з випускниками, які набрали найвищі бали за результатами ЗНО.

"Кращі з кращих! Зустрівся з випускниками, які набрали найбільше балів на ЗНО. Розумні, амбітні, енергійні. І дуже точно розуміють своє місце і значимість знань в сучасному глобальному світі. Хочеш бути конкурентним - вчися. Зробимо все, щоб ви стали надійною опорою України майбутнього. З нагоди Міжнародного дня молоді вас ", - написав Зеленський у своїй телеграм-каналі

Додамо, що в цьому році успішних випускників майже вдвічі більше, ніж в попередньому році. Так, 447 учасників здали ЗНО на 200 балів.







