Зеленський вручив медалі "За врятоване життя"

15:55 01 вересень Київ, Україна

Підлітки з села Станіславчик Вінницької області, що врятували жінку, яка тонула, були нагороджені президентом України медалями "За врятоване життя".





Відповідний указ №368 / 2020 глава держави підписав 1 вересня, передає пресслужба Глави держави.



Так, згідно з документом, за мужність і самовіддані дії, виявлені у врятуванні життя людини, нагороджено учня загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 комунальної власності територіальної громади міста Жмеринка Богдана Войтовича, учня Станіславчицької загальноосвітньої школи III-III ступенів Жмеринського району Вінницької області Дмитра Дячука та студента Хмельницького національного університету Олександра Кириченка.



Третього липня підлітки врятували жінку, яка тонула в місцевому ставку в селі Станіславчик.