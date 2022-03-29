Зеленський вручив 147 орденів та медалей, з них 8 – посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив 147 українських військовослужбовців нагородами України. Із них 8 воїнів – посмертно.
Про це йдеться на сайті глави держави.
За особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, українських воїнів нагородили такими нагородами як ордена Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", медалі "За військову службу України", "За бездоганну" службу" та "Захиснику Вітчизни".
Зі списком нагороджених можна ознайомитися за посиланням.
Про це йдеться на сайті глави держави.
За особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, українських воїнів нагородили такими нагородами як ордена Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", медалі "За військову службу України", "За бездоганну" службу" та "Захиснику Вітчизни".
Зі списком нагороджених можна ознайомитися за посиланням.
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