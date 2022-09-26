Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу

07:39 26 вересня Київ, Україна

Впливова ізраїльська газета The Jerusalem Post визнала президента України Володимира Зеленського найвпливовішим євреєм 2022 року.





Всього традиційний щорічний Про це йдеться на сайті видання.Всього традиційний щорічний рейтинг містить 50 осіб. Друге місце цього року посів прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід, а третє – глава уряду Франції Елізабет Борн.

"Не так багато політичних лідерів піднялися до статусу ікони, але одним із них цього року став президент України Володимир Зеленський", - зазначає The Jerusalem Post.

The Jerusalem Post пише, що Зеленський зараз один із найвпливовіших людей у світі. Водночас видання зазначає, що навіть такий вплив не змусив Ізраїль більше допомагати Україні через присутність російської армії в Сирії та тяжке становище євреїв у росії.



Втім, журналісти кажуть, що Зеленський спричинив зміни світового порядку, яких не було з часів падіння «залізної завіси»: він налаштував майже весь західний світ проти росії та її президента володимира путіна.

"Його стійкість та відвага стали легендарними", - вважає видання.

Журналісти зазначають, що хоча Зеленський і народився в єврейській родині, сам він не надає цьому якогось особливого значення, а його діти хрещені. Проте єврейське походження українського президента набуло додаткового сенсу після нападу росії та заяв її пропагандистів щодо необхідності «денацифікації» України.