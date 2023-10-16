Зеленський у 600-й день війни закликав українців зберігати єдність
14:57 16 жовтня Київ, Україна
Президент України, Володимир Зеленський, у 600-й день широкомасштабної війни з росією, що триває, закликав українців зберігати єдність і продовжувати протистояти окупантам.
Повідомлення було опубліковано у Telegram у понеділок, 16 жовтня.
"Воля, яка не здається, набуває свободи. Свобода, яка спирається на єдність, завжди перемагає. Головне - не гаяти часу. Не втрачати єдності. Чи не давати сумнівам роз'їсти волю. Щодня додавати Україні сили. Щодня знищувати окупанта", - написав він.
Глава держави висловив подяку всім, хто бореться та працює заради свободи України.
"Вічна та світла пам'ять кожному, хто віддав своє життя, щоб наш народ зберіг свою незалежність! Ми обов'язково здобудемо перемогу", - запевнив Зеленський.
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