Зеленський у 600-й день війни закликав українців зберігати єдність

14:57 16 жовтня Київ, Україна

Президент України, Володимир Зеленський, у 600-й день широкомасштабної війни з росією, що триває, закликав українців зберігати єдність і продовжувати протистояти окупантам.



Повідомлення було опубліковано у Telegram у понеділок, 16 жовтня.

"Воля, яка не здається, набуває свободи. Свобода, яка спирається на єдність, завжди перемагає. Головне - не гаяти часу. Не втрачати єдності. Чи не давати сумнівам роз'їсти волю. Щодня додавати Україні сили. Щодня знищувати окупанта", - написав він.

Глава держави висловив подяку всім, хто бореться та працює заради свободи України.